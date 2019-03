Imagini teribile au fost surprinse într-un bar din Rusia, unde un bărbat a dat buzna în local cu o drujbă și s-a năpustit asupra clienților.

Scenele dramatice au fost surprinse într-un bar din Nahodka, un oraș aflat în sud-estul Rusiei, în Orientul Îndepărtat.

În imaginile care au făcut furori pe internet se poate vedea cum mai multe persoane încearcă să-l imobilizeze pe bărbatul înarmat cu drujba.

View this post on Instagram A post shared by ДОРОЖНОЕ БРАТСТВО - НАХОДКА (@dorozhnoe_bratstvo) on Mar 24, 2019 at 3:21pm PDT

azi, 16:22 in Externe, Vizualizari: 15 , Sursa: A1 in