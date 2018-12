Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 a zguduit Siclia, în urma erupției vulcanului Etna, unul dintre cei mai activi din Europa.

Zeci de locuințe au fost afectate din cauza seismului, iar cel puțin treizeci persoane au fost rănite.

Numeroase imagini dramatice și videouri surprinse în timpul cutremurului sau cu locuințele distruse ale oamenilor din Catania au ajuns pe tot internetul.



Damage in Catania, Sicily after the very shallow magnitude 4.9 earthquake this morning, Dec 26! Report: Vincenzo Vince Profeta pic.twitter.com/A9C2DbTMMA

