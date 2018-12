Kievul acuza ca 50 de tancuri rusesti au intrat in Ucraina in timpul negocierilor de pace, relateaza Reuters. Tweet 0 Comenteaza 50 de tancuri, 40 de lansatoare multiple de rachete si 40 de vehicule blindate au trecut din Rusia in Lugansk, Ucraina, in...

Protv, 12 Februarie 2015