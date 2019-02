In urma cu doua zile, mizeria in care au fost gasiti 11 batrani intr-un azil privat din Timis revolta opinia publica.

Intre pereti mucegaiti, murdari si neingrijiti, traind in conditii inumane si impartind cu totii aceeasi baie, varstnicii au fost preluati de autoritati, in marea lor majoritate din stabilimentul amenajat intr-o casa din comuna Liebling si dusi la spitalul din Deta, scrie Opinia Timișoarei.

Totul in urma unui control fulger facut de inspectori de la Protectia Consumatorilor, ai ITM, DSP, reprezentanti ai ISU si ai politiei, ale caror informatii despre focarul de infectie s-au confirmat din plin.

