Accident teribil la Iasi dupa ce un sofer beat s-a urcat la volanul unui autotren si a distrus totul in cale • Individul nu a constientizat ca poate pune viata lui si a celorlalti participanti la trafic in pericol si a condus in stare de ebrietate prin Iasi • Mai mult decat atat, dupa ce a pierdut controlul volanului, a distrus noua autoturisme • Reporterii BZI au intrat in posesia unor imagini surprinse de camerele de supraveghere, in care se vede clar impactul devastator

Sursa: Vremea Noua