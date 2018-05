Atmosfera foarte frumoasa, astazi, pe stadionul Farul din Constanta, la meciul SSC Farul - Sportul Chiscani, in ultima etapa a Ligii a 3-a, seria secunda. Cu un egal, echipa constanteana promoveaza in Liga a 2-a. Spectatorii au venit in numar mare, iar organizatorii au pregatit o coregrafie speciala. In minutul 15, cei prezenti in tribuna au ridicat deasupra capului, la semnal, placute din carton (cu dimensiunea 40×40 cm), in culorile alb si albastru. Startul simbolic al partidei a fost dat de fostul capitan al FC Farul si al SSC Farul Florin Pătraşcu. Inainte de inceperea partidei jucatorii SSC Farul au aruncat... citeste mai mult