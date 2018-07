Imagini de la eveniment. Alexandra Stan face LIVE pe YouTube, la NEVERSEA!

Cântăreața Alexandra Stan este cea care a deschis ediția Neversea, din anul acesta.

ZIUA de Constanța prezintă imagini surprinse cu Alexandra Stan, în timp ce transmitea LIVE, în fața principalei scene a Festivalului NEVERSEA.

Iată, mai jos, care este programul următoarelor două zile de festival.

Sâmbătă, 7 iulie

17:00 Alex Parker

18:10 Carla's Dreams

19:40 The Him

21:40 John Newman

23:00 Tujamo

00:45 Sunnery James & Ryan Marciano

02:30 Armin van Buuren

Duminică, 8 iulie

17:00 Jose Am

