Imagini de colecție cu Andrei Gheorghe și fiica acestuia, Anastasia

Andrei Gheorghe și fiica sa au ilustrat moda sezonului respectiv, probând haine și distrându-se în luminile reflectoarelor și fața camerei.

Citește pe unica.ro, ce scria redactorul Unica despre relația apropiată a celor doi.

Anastasia a împlinit 24 de ani şi, de 12 ani încoace, e protagonista unui proiect fotografic interesant: în fiecare an, în luna octombrie, ea se fotografiază alb-negru pe acelaşi scaun.

Anastasia are 24 de ani și, din 2003, este vedeta unui proiect al fotografului Alex Gâlmeanu, prieten apropiat al lui Andrei Gheorghe. Acesta o fotografiază pe Anastasia în fiecare an, în aceeași pozișie, așezată pe un scaun.

Alte subiecte pe Realitatea.net... citeste mai mult

azi, 19:23 in Social, Vizualizari: 31 , Sursa: Realitatea in