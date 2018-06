Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost eliberat condiţionat miercuri. La ieşirea din Peniteciarul Codlea, Neculaie a spus că vrea să scape de cazier şi consideră nejustă pedeapsa primită. Omul de afaceri a stat în penitenciar în ultimele şase luni după ce a fost condamnat într-un dosar în care a fost acuzat de încălcarea regimului armelor şi muniţiilor.

După ce a fost eliberat de după gratii, Ioan Neculaie a spus că are planuri măreţe în viitor.

''Am planuri foarte mari. Să văd ce pot realiza din ele. În primul rând sper să câştig procesul care se judecă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cum ar veni am făcut puşcărie degeaba. Nu-i nimic, asta e.... citeste mai mult

