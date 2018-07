Bob Jungels, campionul echipei de ciclism din Luxemburg, a avut parte de un traseu "dureros" în etapa a 9-a din Turul Franţei. Sportivul de 25 de ani a postat pe contul său de Twitter o poză în care şi-a evidenţiat rănile suferite pe cei 22 de kilometri de pavate, până la destinaţia finală Roubaix.

"Înapoi din iadul din nord, refăcut şi înapoi pe dealuri", au fost cuvintele care au descris poza lui Bob Jungels.

Back from the hell of the north, all healed up and onto the climbs ✌ citeste mai mult