Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui invitã publicul interesat sã ia parte la vernisajul expozitiei ‘Imaginea lumii tesutã in lanã’ – Scoarte din patrimoniul Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturalã Chisinãu, Republica Moldova. Evenimentul, care va avea loc miercuri, 18 iulie, ora 11.00, in Sala ‘Arta’ a muzeului vasluian, se inscrie in cadrul manifestãrilor cultural-artistice ce marcheazã Centenarul Marii Uniri la Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui. Expozitia reuneste 38 de scoarte, din zestrea de peste 2.000 de covoare a Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturalã din Chisinãu, cu o mare valoare patrimonialã: pãretare, scoarte si... citeste mai mult