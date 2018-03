Maria Sharapova a ajuns în centrul unui scandal, după ce a pus pe contul său de Instagram o fotografie. Fanii ruşi ai sportivei au fost extrem de deranjaţi de imagine.

Sharapova a fost cu mama sa la o galerie de artă din New York, după care a postat o fotografie, în care apare alături de aceasta, privind la un tablou cu steagul Americii.



Mama, daughter and a Jasper John’s Flag #jasperjohns #art #thebroadmuseum

A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Mar 10, 2018 at 5:53pm PST

