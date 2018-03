Imaginarium de Amalia Dulhan – expoziție la Complexul Muzeal

Până pe 28 aprilie, la Complexul Muzeal Arad poate fi văzută expoziția semnată Amalia Dulhan Imaginarium. Expoziția s-a deschis săptămâna aceasta.

„În ciuda acestor premize descurajatoare pe care le-am acceptat, în ultimii şapte ani am sondat, am prospectat şi am incantat, am visat, am cristalizat şi am materializat dintr-un tărâm într-altul idei şi sentimente despre ceea ce inseamnă să exişti dincolo de concretul organic şi efemer al existenţei.

Colecţia mea de lucrari şi curiozităţi imaginare este deci o... citeste mai mult