Culorile mai deschise şi formele de pe margini sunt primele care vor dispărea. După circa un minut, imaginea ar trebui să dispară, ca şi cum s-ar contopi cu fundalul, lăsând în urmă un spaţiu alb sau un pătrat gri. Până clipiţi. Imediat ce mişcaţi ochii sau schimbaţi centrul de atenţie al privirii, imaginea va „sări“ înapoi în cadru. Stare at the image for about half a minute without moving your eyes and watch as it gradually disappears. This is a variation of #Troxler’s effect which essentially says that if you fixate your eyes on a certain point, stimuli near that point will gradually fade. pic.twitter.com/qjIrhKpO2V

azi, 17:04 in IT&C