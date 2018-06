Punct final in editia 2017-2018, in Liga a V-a, zona Campia Turzii, editie in care formatia A.C.S. Viitorul 2014 Soporu de Campie a reusit sa intrerupa suprematia castigatoarei ultimelor editii, Soimii Campia Turzii, si a castigat aceasta editie. ...

Turda News, 3 Iunie 2018