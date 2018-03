Ulițe pustii, case părăsite, oameni îmbătrâniți și gârboviţi de grija zilei de mâine și a copiilor plecați mult prea departe. Este realitatea pe care am găsit-o în comuna mehedințeană Ilovăţ, o localitate pe cât de frumoasă, pe atât de săracă.

Așezată pe malul râului Coşuştea, comuna mehedințeană Ilovăţ oferă călătorului ajuns pe aceste meleaguri peisaje rupte din povești. Dealurile înalte dorm sub omăt, vegheate de arborii dezgoliți, casele sunt ascunse sub căciuli albe de nea și numai curgerea apei sparge liniștea. Pe ulițele pustii, zăpada... citeste mai mult