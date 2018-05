Cei mai mulţi dintre dumneavoastră probabil că nu aţi auzit de Ilona Amieroaie. Dar, dacă sunteţi iubitor al muzicii populare, probabil că veţi auzi, nu peste multă vreme.

Deşi are doar 12 ani, micuţa Ilona cântă deja de vreo nouă. A renunţat, pare-se, de multă vreme la păpuşi în favoarea scenei.

Fiica unui preot şi a unei educatoare, Ilona explica, recent, unui ziar al diasporei româneşti, că „de la tata am moștenit vocea și eu, și surioara mea Denisa; de la mama am luat ambiția și frumuseţea, dar cea care este ,,de vină” este mamaia din partea mamei, pentru că de micuță, când rămâneam cu ea, îmi cânta cântece populare şi urmăream împreună la tv emisiuni folclorice”.

