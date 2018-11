Ilie Năstase a declarat că Simona Halep nu mai are nevoie de antrenor. În urmă cu câteva zile, Darren Cahill a întrerupt colaborarea cu numărul 1 mondial, conform Agerpres.

"Nici eu nu ştiu ce antrenor să aleagă, Simona ştie cel mai bine. Eu am zis că ea nu are nevoie de antrenor. Eu când jucam aveam o domnişoară în colţul terenului şi mă inspira mai bine... Glumesc. Dar eu cred că atunci când eşti numărul 1 mondial nu prea mai ai nevoie de antrenor. Poate să îţi organizeze antrenamentele şi programul, dar ca tenis Simona... citeste mai mult