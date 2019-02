Fostul mare campion la tenis Ilie Năstase a avut o primă reacție, miercuri, după ce a fost condamnat la 9 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă.

„Mi-a dat cât am cerut. Ce să comentez? Am recunoscut că am băut, nu e nimic de comentat. Nu e bine? Se pare că nu e bine în România să-ți recunoști fapta. Am primit și interdicție de a conduce, în următorii doi ani”, a precizat Năstase, pentru Libertatea.

Pe 25 mai 2018, în jurul orei 4,45, pe Şoseaua Nordului, zona Ambasada Chinei, poliţiştii Brigăzii Rutiere au oprit pentru control un autoturism condus de Ilie... citeste mai mult

