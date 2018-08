Ilie Năstase, fost lider ATP, a vorbit despre performanța Mihaelei Buzărnescu și despre duelul cu grecoaica Maria Sakkari, scrie Gsp.

"Mihaela are un an fantastic. Cred că avea 5-6 ani când tatăl ei m-a rugat să joc câteva schimburi cu ea. Acum a crescut, are 30 de ani. Dar nu contează vârsta. Eu am jucat cel mai bun tenis la 26-27 de ani. Dacă ești în formă și îți vezi de treaba ta, ca Mihaela, e foarte bine. Sakkari e mai masculină, arată ca un bărbat. Are un fizic masculin. Va fi un meci diferit față de semifinală", a declarat Ilie Năstase la TV... citeste mai mult