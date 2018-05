Ilie Năstase a fost oprit a doua oară de polițiști, în doar câteva ore.

Ilie Năstase a stat de vorbă cu reporterii, pentru prima dată după incidentul de dimineață. Fostul tenismen a venit pe scuter, iar la plecare a fost din nou oprit de oamenii legii, fiind acuzat că a trecut pe roșu.

”E carnet diferit pentru scuter. Am ieșit din parc, la un metru erau acolo/ Am dat colțul doi metri, m-au oprit, m-au întrebat dacă am băut. Cât ați băut? Trei beri. Hai domnule, că ați stat mult. Eu la restaurant mai și mănânc. Nu am vrut să suflu, m-au scos din mașină, m-au pus cu fața în jos, m-au scos automat, sunt niște brute. M-am enervat că nu m-au crezut că am băut doar trei. S-a dovedit... citeste mai mult