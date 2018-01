SIMONA HALEP, FINALA LA AUSTRALIAN OPEN. Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în premieră în finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, după ce a învins-o în penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7.

Fostul mare tenismen Ilie Năstase a declarat la Antena 3 că acesta a fost meciul carierei lui Halep:

"Dramatic. Cred că a fost meciul carierei ei, după mine. (...) Cum a câștigat, așa putea să piardă, dar a avut o revenire extraordinară", a spus Năstase.



No player has saved match points in TWO #AusOpen matches and won the title...

