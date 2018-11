Fostul tenismen, Ilie Năstase, a explicat în stilul caracteristic de ce nu o poate antrena pe Simona Halep. Deşi, potrivit fostului număr 1 ATP, liderul WTA nu mai are nevoie de antrenor.

"Nici eu nu ştiu ce antrenor să aleagă, Simona ştie cel mai bine. Eu am zis că ea nu are nevoie de antrenor. Eu când jucam aveam o domnişoară în colţul terenului şi mă inspira mai bine... Glumesc. Dar eu cred că atunci când eşti numărul 1 mondial nu prea mai ai nevoie de antrenor.

Poate să îţi organizeze antrenamentele şi programul, dar ca tenis Simona Halep ştie ce are de făcut. Eu nu m-aş băga să o antrenez că iar iau amenzi, sar...

