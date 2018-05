"Ne pare rău că turneul de la Bucureşti a murit prematur, adică la 20 de ani. Vreau să îi mulţumesc domnului Isărescu şi să îi spun ", a spus Ilie Năstase.

Fostul mare jucător român consideră că Simona Halep se află într-o formă bună şi că nu contează că a pierdut finala turneului de la Roma:

“Nu am fost la Roma sau Madrid, dar din câte văd la televizor Simona este într-o formă foarte bună. Simona e în creştere, îmi place cum joacă. Sigur că dacă am putea să ne progrăm cea mai bună formă am face-o la un turneu de Grand Slam. Nu ştiu pe ce culoar va pica, dar toate joacă foarte bine tenis şi nu ştiu cum va fi... citeste mai mult

azi, 05:55 in Sport, Vizualizari: 32 , Sursa: Adevarul in