Ilie Năstase a vorbit despre relația cu tânăra jurnalistă de 24 de ani, după ce s-au făcut speculații pe această temă. Fostul tenismen a infirmat zvonurile cum că între cei doi au existat o legătură intimă.

“Băieţii calcă mai des strâmb decât fetele, eu nu te-am condamnat pe tine. Nu am o relaţie cu această persoană. Poate am greşit… şi fiecare greşeşte. Eu am mai greşit şi în trecut. Dacă a fost adevărat sau nu, trebuie să ştergem cu buretele. Să recunosc? Să nu recunosc! Recunosc! S-a întâmplat! S-a întâmplat şi altădată. Dacă o iubesc pe Brigitte? Păi câte mi-a făcut şi sunt cu ea… E perfectă.” a declarat Ilie Năstase la un post de televiziune.

