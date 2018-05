Ilie Năstase, fostul mare tenismen al României, a premiat tinerele talente ale tenisului românesc alături de directorul general al Dr. Oetker, Ioan Cozma, şi de George Cosac, preşedintele Federaţiei Române de Tenis.

Câştigătorul US Open-ului din 1972 a premiat un puşti cu un nume greu în fotbalul românesc, Nini Gabriel Dică (Players of the year Tennis Europe, categoria 16 ani, ediţia 2017).

"Iată-ne ajunşi şi la cea de a la VII-a ediţie Dr. Oetker Junior Trophy. A devenit o tradiţie ca această competiţie, care este cea mai importantă din sud-estul Europei pentru copii până la 14 ani să se desfăşoare... citeste mai mult

