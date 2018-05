Evenimentul a avut loc la conferinţa din cadrul celei de a VII-a ediţii Dr. Oetker Junior Trophy, desfăşurată la Centrul Naţional de Tenis.

“Dr. Oetker este un partener extrem de serios, cu tradiţie, iar domnul Ioan Cozma pune pasiune şi ce are mai bun în el ca să sprijine tenisul românesc. Mă uit cu admiraţie la programul ‘Susţineţi campionii de mâine’ şi nu ştiu dacă mai sunt şi alte federaţii, în afară de cea de tenis sau Gică Hagi, să se ocupe la fel de tineri, cu sprijinul sponsorilor, precum Dr. Oetker.

Ilie Năstase i-a oferit un premiu lui Nini Gabriel Dică (Players of the year Tennis Europe cat. 16 ani, în 2017.

“Mă bucur că suntem a la VII-a... citeste mai mult

