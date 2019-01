Ilie Nastase a fost “retrogradat” / Eroare uriasa comisa de Primaria Capitalei

O brosura editata de Primaria Capitalei, institutie condusa de Gabriela Firea (PSD), contine o greseala de proportii. In respectiva brosura, intitulata “O suta de personalitati bucurestene”, Ilie Nastase apare descris astfel: “Este un fost jucator profesionist de tenis de câmp. A fost numarul 2 mondial de doua ori”. Eroarea este nepermisa, in conditiile in care “Nasty” nu doar ca a fost lider mondial, dar a fost chiar primul numar 1 ATP de când exista ierarhia computerizata.

In cartea intitulata “O suta de personalitati bucurestene”, printre personalitatile omagiate de brosura ce are pe coperta sigla Primariei Capitalei se numara Mircea Eliade, Tudor Arghezi,... citeste mai mult