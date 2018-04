Fostul fotbalist al Stelei, Ilie Dumitrescu, în prezent analist sportiv la DigiSport, a venit cu o propunere surprinzătoare în privinţa tranşării disputei adevăratei echipei Steaua. Până în prezent, Dumitrescu şi-a arătat susţinerea pentru clubul finanţat de Gigi Becali şi a motivat că e plecat din Bucureşti, în momentul în care a fost întrebat dacă va merge la meciul Steaua - Academia Rapid, scor 1-3.

Suporterii Stelei nu l-au uitat pe Ilie Dumitrescu, cel care susţine că FCSB este adevărata Steaua. Fanii prezenţi pe Arena Naţională i-au dedicat un banner fostului internaţional: "Hello, mister Dumitrescu? This is... citeste mai mult