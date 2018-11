Ilie Dumitrescu, fost mare jucător al roş-albaştrilor, dar şi antrenor o scurtă perioadă, a anunţat care e marele avantaj al trupei lui Dică în derby-ul de duminică, ora 21:00, de pe Arena Naţională, din Liga 1 Betano. În apărarea FCSB-ului, după o accidentare suferită la gleznă, va reveni Planic, jucător exponenţial pentru defensivă.

”Planic va da altă faţă echipei acolo, în apărare. Rămâne Filip, corect, fundaş central, dar are experienţă, poate juca bine. Apoi, îl ai pe Nedelcu la închidere. Plus că la Steaua ai bancă (n.red. - jucători valoroşi pe banca de rezerve). Moruţan a jucat foarte bine când a intrat pe parcurs cu Astra. Ok, dacă joacă el titular, atunci intră Coman de pe... citeste mai mult