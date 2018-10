U Craiova a învins FCSB, 2-1, iar finanţatorul vicecampioanei Ligii 1 Betano, Gigi Becali, a anunţat că antrenorul Dică nua re nicio vină fiindcă el a dictat schimbările. La rândul său, tehnicianul a recunoscut că are putere limitată asupra echipei, iar fosta glorie a roş-albaştrilor, Ilie Dumitrescu, l-a taxat.

"Dacă accepţi acest tratament numai ca să fii antrenor la Steaua, şi eu ştiu 100% acest aspect, atunci trebuie să suporţi consecinţele!", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport. Acesta a continuat: "Întrebaţi-l, dacă vreodată cu Ilie Dumitrescu antrenor pe bancă, s-a implicat sau s-a băgat peste mine. Că Gigi nu minte! Eu am avut un pact cu el, am venit fără...