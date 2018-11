Ilie Dumitrescu a analizat echipa de start trimisă în teren de selecţionerul Cosmin Contra pentru meciul cu Lituania de la Ploieşti, în urma căruia tricolorii pot trece pe locul doi în Grupa 4 a Ligii C.

Mijlocaşul celor de la Sparta Praga, Nicolae Stanciu, s-a numărat printre cei lăudaţi de fostul jucător al lui Tottenham şi actualul analist Digi Sport, alături de Cosmin Moţi, legitimat la campioana Bulgariei, Ludogoreţ:

”Mi se pare o formulă super-ofensivă. Moţi este un jucător cu experienţă, are continuitate în Bulgaria. Cuplul de fundaşi centrali are experienţă. Fundaşii laterali vor aduce superioritate. O să vedem un punct fix în faţa apărării, pe Anton.

Îl ai pe... citeste mai mult