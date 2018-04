Duminica, 15 Aprilie, 20:10

Ilie Dumitrescu a răspuns banner-ului afișat de suporterii Stelei la meciul pierdut pe Arena Națională, în Liga a 4-a, în fața Academiei Rapid, scor 1-3.

"Hello, Mister Dumitrescu? This is Steaua!", a fost banner-ul afișat de steliști.

Ilie Dumitrescu le-a răspuns. "Mesajul în engleză nu l-am înțeles. A, am jucat în Anglia. Cred că fiecare are dreptul să-și susțină echipa. Eu am un singur mesaj. Eu sunt un tip care niciodată nu vorbesc pentru a avea vreun interes. În speța asta eu n-am niciun interes.

Eu am considerat că în momentul în care am considerat să mă retrag, am vrut să mă retrag de la clubul unde am avut cele... citeste mai mult