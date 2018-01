Joi, 11 Ianuarie, 19:46

Ilie Dumitrescu susține că a purtat o discuție cu Denis Alibec în care atacantul lui FCSB i-a transmis că și-a schimbat atitudinea și vrea să dea tot ce are mai bun pentru a reveni în vârf de formă. În plus, conform spuselor lui Dumitrescu, Alibec și-a revenit după ce a suferit pe finalul anului de pubalgie.

"Eu am informații că Alibec și-a schimbat atitudinea și că e pozitiv. Vrea să ajungă la un nivel bun de pregătire și vrea să demonstreze. Becali spune că are 95 de kilograme la 1.87 metri. Ar trebui să aibă 86 de kilograme, dar el are masă musculară multă. Dacă Alibec va face... citeste mai mult