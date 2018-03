Duminica, 25 Martie, 21:59

Ilie Dumitrescu a făcut analiza partidei amicale câștigate de România în deplasarea din Israel, scor 2-1, dup golurile reușite de Nicolae Stanciu și George Țucudean.

"Am văzut o preocupare pentru construcție și posesie cu progresie. Am controlat jocul în multe momente, chiar și în prima repriză. Am văzut o preocupare să avem posesie, să jucăm. Contra a transmis lucruri foarte bune și lucrează în zona aceasta. Au fost lucruri bune pe faza ofensivă și echipa a arătat foarte bine după ce au intrat... citeste mai mult