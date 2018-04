Suporterii Stelei nu l-au uitat pe Ilie Dumitrescu, cel care susţine că FCSB este adevărata Steaua. Fanii prezenţi pe Arena Naţională i-au dedicat un banner fostului internaţional. "Hello, mister Dumitrescu? This is Steaua!"

"Nu am cum să simt că asta nu e Steaua. Nu greşesc, pentru că, indiferent cum se va numi, eu voi fi şi voi rămâne fan acolo, la FCSB. Acea zi nefericită în care s-a făcut o tranzacţie nu îmi ia un sentiment pe care l-am trăit ca jucător, chiar şi la noua asociaţie. Când m-am întors din Mexic şi am dorit să îmi termin cariera la echipa unde m-am... citeste mai mult