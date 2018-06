Ilie Dumitrescu a dezvăluit un episod în care Dan Petrescu, fostul antrenor al campioanei Ligii 1 Betano, CFR, a răbufnit la adresa colegilor din "Generaţia de Aur".

"E un răsfăţat. Eu nu-l protejez deloc. Eram la Cardiff. Am mâncat la prânz, am ieşit pe nu ştiu unde, pe acolo. Eram eu, Popescu, Hagi, Stelea şi el, că nu lipsea el niciodată, trebuia să fie acolo. Şi am stat, am râs. Şi, la un moment dat am plecat l-am uitat noi pe el, a ieşit mai târziu, noi am plecat cu taxiul şi nu l-am luat. Am uitat. N-a mai vorbit cu noi câteva ore. N-a mai venit la meci cu noi, a făcut o maimuţăreală din asta, proastă. Abia la meci am mai vorbit câteva... citeste mai mult

