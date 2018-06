Rusia a desfiinţat-o pe Arabia Saudită, 5-0, în meciul inaugural al CM 2018, iar fostul mare internaţional Ilie Dumitrescu a făcut o paralelă între naţionala ţării gazde a turneului final şi România.

"Cred că echipa noastră este peste echipa Rusiei. Acum, dacă am juca un oficial cu Rusia, din punctul meu de vedere, la ce am văzut de când Contra a semnat, aşa stau lucrurile. Chiar după 5-0 ăsta.

De ce spun asta? Pentru că am văzut echipa noastră cu Turcia, am văzut-o cu Suedia, care e calificată la acest Mondial şi a scos Italia. Adică sunt semne că, dacă grupul ăsta important... citeste mai mult