Vasile Zbanca, soldatul care l-a inceputul lunii octombrie a fost grav ranit in timp ce se afla intr-o misiune in Afganistan, s-a intors acasa zilele trecute. In urma exploziei, soldatul si-a pierdut picioarele, insa dupa sase luni de spitalizare...

Bistriteanul, 28 Martie 2011