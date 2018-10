Medicul care a ajuns primul să-i acorde ajutor fostului fotbalist Ilie Balaci face dezvăluiri cutremurătoare despre modul în care l-a descoperit, scrie Gazeta de Sud.

„Eu am fost prima mână. Familia a apelat la 112, noi am luat fișa și am plecat imediat. Noi am venit de la un alt caz, de la o altă resuscitare. Am fost apoi direcționat acolo. Am ajuns acolo se făcea BLS (nr. suportul vital de bază) de către o doctoriță de la Urgență care ajunsese în zonă la o rudă din familie, a văzut ce s-a întâmplat și a intervenit. Ea nu avea însă echipamente. Am ajuns noi, am început administrarea adrenalinei”, explică dr. Traian Măgală, citat de Gazeta de Sud.

„S-a luat decizia să fie... citeste mai mult

