Ilie Balaci a debutat la echipa naţională în 1974, pe când avea doar 17 ani, 6 luni şi 10 zile.

“Am debutat la Paris, contra Frantei, pe ‘Parc des Princes’, ne-au bătut cu 1-0. Dar primul contact cu echipa nationala fusese in iarnă, intr-un turneu in Turcia, am jucat două partide cu Fenerbahce si Altay Izmir. Eu jucam pe atunci şi la naţionala de juniori si când veneam la juniori, dupa ce debutasem la naţionala ‘mare’, ma simţeam cu adevarat vedetă. Atunci am constientizat că pot sa devin cineva in fotbal. După debutul la naţională, am dat un interviu în care spuneam că vreau să joc la nivel înalt 10 ani.... citeste mai mult

