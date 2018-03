Il consumam zilnic, fara sa stim cat de periculos este!

Glutamatul de sodiu E621 este un aditiv care este pus in cantitati mari in aproape toate produsele alimentare, iar proprietarii de restaurante il cunosc destul de bine, deoarece il adauga pentru a spori aroma alimentelor. Pulberea alba cristalina arata ca sarea si ca zaharul.



Acesta poate fi adaugat la orice produs alimentar. Glutamatul de sodiu duce la cresterea apetitului, supraalimentare si obezitate. Este folosit pentru a agita celulele creierului, efectul este acela al unui medicament care patrunde cu usurinta in sange si creier si conduce la o modificare a genelor responsabile pentru simtul gustului. Glutamatul de sodiu este continut in... citeste mai mult