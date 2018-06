IKEA se extinde pe plan local si deschide puncte de colectare a comenzilor Retailerul de mobila IKEA va deschide in perioada urmatoare trei puncte de colectare a comenzilor, in Brasov, Cluj-Napoca si Timisoara.

Clientii care vor comanda mobila online pe site-ul retailerului IKEA, sau din IKEA Baneasa din Capitala, vor putea opta pentru livrarea produselor la punctele de colectare din Timisoara si Brasov si Cluj-Napoca.

In acest fel, clientii au posibilitatea sa-si ridice produsele comandate in ziua si la ora dorite, fara sa depinda de motodele clasice de livrare, care au propriul orar. Costul transportului... citeste mai mult