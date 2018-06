Peste 1.600 de pompieri militari cu 470 mijloace tehnice au acționat pentru salvarea persoanelor și evacuarea apei din gospodăriile afectate de inundații. Ca urmare a ploilor însemnate cantitativ, atât în cursul zilei de ieri, cât şi pe timpul nopţii, echipaje de salvatori au monitorizat zonele de risc şi au intervenit în sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei din 20 județe (BC, BR, BT, BZ, CT, CL, CV, DJ, GJ, GL, IS, IF, NT, PH, SB, SV, TL, TR, VN și VS) și municipiul București.

Efectivele ISU au acționat cu motopompe, autospeciale și tehnică grea de intervenție pentru evacuarea apei din 60 case, 71 anexe... citeste mai mult