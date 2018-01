Igor Dodon s-a scaldat in apa rece, de Boboteaza / VIDEO Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, s-a scaldat, ca in fiecare an, in apa rece a unui lac, de Boboteaza. Social Igor Dodon a postat pe Facebook inregistrarea momentului in care a intrat in apa.

"De Boboteaza, o traditie frumoasa este scaldatul in apa rece ca gheata. Asa ne intarim in credinta si ne calim trupul si duhul. Respect aceasta traditie de ani de zile si ma straduiesc sa-i pastrez insemnatatea crestineasca si religioasa, asa cum ne-a fost transmisa de veacuri", a scris el pe contul de Facebook.

Vrei sa fii la curent cu... citeste mai mult

azi, 00:19 in Social, Vizualizari: 32 , Sursa: 9am in