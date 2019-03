Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, patronează realizarea unui film documentar despre „eliberarea Moldovei de sub ocupaţia germano-fascistă”, care va fi lansat pe 24 august, „ziua eliberării Chişinăului în cadrul operaţiunii Iaşi-Chişinău”.

„Am desfăşurat o şedinţă de lucru cu privire la realizarea, sub egida Preşedintelui Republicii Moldova, a unui film documentar despre eliberarea Moldovei de sub ocupaţia germano-fascistă, în contextul marcării în anul curent a celei de-a 75-a aniversări de la eliberarea Moldovei de cotropitorii nazişti. Filmul va fi bazat pe materiale video inedite din arhivele fostelor ţări URSS,... citeste mai mult

