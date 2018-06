Vlad Achim 29 de ani, nu mai intră nici el în planurile celor de la FC Botoșani, dar nu poate pleca de la formația moldoveană din cauza unei clauze de 100.000 de euro.

"Achim are încă un an cu noi, dar noi nu ne mai facem planuri cu el la Botoșani. E închis pentru el la Botoșani! Aici avem nevoie de fotbaliști care muncesc, care simt că este cel mai frumos loc din lume la noi. Vrem fotbaliști cu inima aici! Când ești deportat, împrumutat adică, nu ține. Așa a fost la început și cu Golofca! Dar cu Achim lucrurile sunt clare. Am decis să nu mai împrumutăm fotbaliști tocmai din această cauză. Problema e că noi trebuie să dăm către FCSB 100.000 euro dacă el... citeste mai mult

azi, 08:25 in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Botosaneanul in