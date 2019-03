Omul de afaceri susține că nu mai are răbdare cu mijlocașul italian și i-a reproșat câteva chestii impresarului Florin Manea, care-l reprezintă pe jucător.



„Florin Manea nu e impresarul lui, pentru că trebuie să fii înregistrat la Federaţie, el e intermediar. Fabbrini rămâne la Botoşani dacă vrea fotbalistul, nu el (n.r. - Florin Manea). Eu nu pot să fac o explozie salarială, dacă jucătorul nu e ce trebuie. După ultimele meciuri, nu l-aş mai ţine. Randamentul echipei nu e OK. Jucătorul rămâne dacă vrem noi, impresarul nu are nicio putere, nu el decide.



Vrem să vedem dacă e rentabil sau nu să-l mai ţinem. Am avut dubiile astea mereu, pentru că are o contribuţie asupra... citeste mai mult

