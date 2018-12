Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, anunță că există interes din Turcia pentru stoperul de 25 de ani, Andrei Burcă.



„Burcă poate ajunge în Turcia. Există ofertă, ba chiar am dat unui impresar o hârtie ca să negocieze acolo pentru el.



Vedem ce se va întâmpla, eu trebuie să vând anul viitor de 500.000 de euro pentru că altfel e complicat.



Anul ăsta sunt zero pe zero, în 2019 mă gândesc ce vând. Și Fulop e căutat, există interes și pentru Golofca”, a zis Valeriu Iftime citat de Gsp



14

meciuri a strâns căpitanul lui FC Botoșani în acest sezon. În... citeste mai mult

acum 45 min. in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Botosaneanul in