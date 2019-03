În plus, finanțatorul de la Botoșani, Valeriu Iftime, "a rămas cu banii în buzunar", după ce le promisese jucătorilor câte 10.000 de lei în cazul în care se calificau în play-off.



"Nu e o seară bună pentru noi, botoșănenii. Cred că a jucat bine Viitorul în prima repriză, au fost foarte activi. Le-a fost și frică de cartonașe. Sunt trist, îmi vine să îmi pun unghia în gât. Dar nu au putut mai mult. Au fost mai pregătiți, mai atenți, nu știu, au fost mult mai buni ca noi. Am avut și șansă cu bara aia. Dacă Golofca reușea să dea gol singur cu portarul.... Dar nu am ce să le reproșez.



